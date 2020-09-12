Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что чувствует процесс обновления, тренируясь в группе Евгения Плющенко.

«Но это лучше спросить вас, потому что вам со стороны виднее», — сказала Трусова журналистам после короткой программы.

«Немного волновалась, так много зрителей, так много поддержки. Тройной аксель всегда в планах, но пока не делаю его стабильно. Хочу сделать его стабильным и вставить в программу», — добавила Александра.

Напомним, сегодня, 12 сентября, в московском дворце спорта «Мегаспорт» стартовали контрольные прокаты сборной России. Произвольные программы во всех четырех дисциплинах пройдут в воскресенье, 13 сентября.