Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приостановил подготовку к титульному поединку с Джастином Гэтжи. По словам спортсмена, причиной тому стала зубная боль.

«Подготовка проходит отлично. Прилетел в Абу-Даби, нахожусь тут второй день, но пока, правда, не тренируюсь. У меня заболел зуб и опухла щека. Думаю, завтра тоже без тренировок обойдусь», — сказал Хабиб, слова которого приводит Sport24.

Нурмагомедов добавил, что на турнире, посвященном его отцу, он был в маске — это тоже связано с зубом. Спортсмен считает, что сможет вернуться к тренировкам послезавтра.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи возглавит турнир UFC 254, который запланирован на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).