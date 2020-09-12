Известный хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о выступлении Алены Косторной и Александры Трусовой на контрольных прокатах. В межсезонье спортсменки перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Что касается Трусовой и Косторной, то даже не знаю, о каких изменениях можно говорить. Чтобы спортсмен стал изменённым, нужно подождать как минимум год, и можно будет говорить о работе новой команды. Всё, что мы будем видеть, наработано командой Тутберидзе», — сказал Авербух, слова которого приводит «Чемпионат».

Он подчеркнул, что работа нового тренерского штаба будет видна в следующем сезоне. Также Авербух отметил, что предстоящий соревновательный год будет скомканным, поэтому делать прогнозы нельзя даже после контрольных прокатов.