Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев узнали первых соперников по турниру серии «Мастерс» в Риме.

По итогам жеребьевки Хачанов, посеянный под 11-м номером, в первом круге встретится с норвежцем Каспером Руудом. Рублев пока не знает имя соперника — им станет один из победителей квалификации. В отборочном турнире Россию представлял только Евгений Донской, но он проиграл свой матч и не вышел в финал.

Под первым номером посеян серб Новак Джокович, ранее дисквалифицированный с US Open. С другой стороны сетки будет выступать испанец Рафаэль Надаль.