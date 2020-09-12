В Москве стартовали контрольные прокаты, «Зенит» обыграл «Автодор», а «Арсенал» разгромил «Фулхэм» — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

В Москве состоялся первый день контрольных прокатов

В Москве на льду «Мегаспорта» завершился первый день контрольных прокатов. Александр Самарин и Макар Игнатов исполнили четверной риттбергер, Петр Гуменник и Андрей Мозалев — четверные флип и сальхов. У женщин никто не прыгнул тройной аксель: пыталась только Елизавета Туктамышева, но сделала «бабочку».

«Зенит» разгромил «Автодор»

В Санкт-Петербурге завершился предсезонный баскетбольный турнир Кубок Невы, в котором приняли участие саратовский «Автодор», петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. В заключительной встрече «Зенит» встречался с «Автодором» и одержал победу с крупным счетом 96:75.

Касаткина и Калинская вышли в финал квалификации в Риме

Российские теннисистка Дарья Касаткина и Анна Калинская пробились в финальный раунд квалификации турнира категории Premier в Риме. На старте отборочного этапа Касаткина встречалась с представительницей Австралии Ариной Родионовой и одержала разгромную победу со счетом 6:0, 6:1. Калинская играла с Зариной Дияс из Казахстана и одержала победу в трех партиях со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Мазепин выиграл гонку Формулы-2

Российский пилот Формулы-2 Никита Мазепин одержал победу в основной гонке итальянского этапа на трассе «Муджелло». Россиянин стартовал с 14-й позиции, но ему на руку сыграл сейфти-кар, выпущенный на трассу после схода Джулиано Алези. Мазепин, незадолго до этого сменивший шины, смог ликвидировать отставание от лидеров. После рестарта Никита стремительно поднялся на третью позицию, а еще один рестарт позволил ему стать первым.

«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в 1-м туре АПЛ

«Фулхэм» проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче первого тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. «Арсенал» открыл счет уже на восьмой минуте встречи: отличился нападающий Александр Ляказетт. Во втором игровом отрезке защитник Габриэль с передачи новичка команды Виллиана удвоил преимущество гостей. На 57-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг довел счет до разгромного, голевой пас вновь отдал Виллиан.