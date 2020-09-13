В финальном матче Открытого чемпионата США японская теннисистка Наоми Осака в трех сетах одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.

Счет по сетам — 1:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась один час и 54 минуты. За это время Осака совершила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. Азаренко сделала три эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала пять брейков из десяти.

В полуфинале Осака в трех сетах одолела Дженнифер Брэди, а Виктория Азаренко победила Серену Уильямс.

Ранее Азаренко победила на турнире в Цинциннати, не играя финал — тогда Наоми Осака снялась в последний момент.

Сегодня, 13 сентября, состоится финал мужского розыгрыша US Open, где встретятся представитель Германии Александр Зверев и австриец Доминик Тим.