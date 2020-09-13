Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что клуб расстался с Адилем Рами.

По словам Ротенберга, слова которого приводит ТАСС, с Рами закрыли вопрос, все нормально.

«Да, мы заключили мировое соглашение», — сказал Ротенберг в ответ на вопрос, была ли Рами выплачена компенсация.

Ранее Ротенберг заявил, что Рами на самом деле скрыл травму. Владелец «Сочи» отметил, когда с футболистом разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть, но это оказалось не так.

Напомним, 34-летний Рами перебрался в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента, но не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Контракт Рами с российским клубом был подписан до лета 2020 года.