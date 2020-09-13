Аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе может стать футболистом итальянской «Болоньи».

Об этом сообщает журналист TMW Марко Контерио. По информации источника, «Болонья» предложила четыре миллиона евро за аргентинского форварда. Отмечается, спортивный директор итальянского клуба Вальтер Сабатини уже подписывал Понсе в «Рому» и теперь хочет пригласить его в свою нынешнюю команду.

Ранее сообщалось, что «Болонья» рассмотрит кандидатуру Понсе, если не получится достичь договоренности с форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягом.

Отметим, аргентинец играет в составе красно-белых с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в российской премьер-лиге и забил два мяча. Его соглашение со «Спартаком» истекает 30 июня 2024-го.