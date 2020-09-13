Руководитель Bellator Скотт Кокер рассказал, что сделал предложение бывшему чемпиону UFC в тяжелой весовой категории Броку Леснару о проведении поединка против известного российского бойца Федора Емельяненко.

По словам Кокера, ситуация с Броком Леснаром заключается в том, что глава Bellator даже не знает, является ли боец свободным агентом и хочет ли он драться.

«Я протянул руку, поговорил с его командой и сказал: «Эй, если Брок хочет драться с Федором, то мы можем организовать бой, которого ещё никогда не было». Посмотрим, согласятся ли они и отнесутся ли к этому серьезно», — сказал Кокер, слова которого приводит MMA Junkie.

Ранее Кокер подтвердил, что организация заинтересована в организации поединка между бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Броком Леснаром и Федором Емельяненко.