Сербский защитник «Краснодара» Урош Спайич может стать футболистом роттердамского «Фейеноорда».

Об этом сообщает De Telegraaf. По информации источника, голландский клуб ведет переговоры с агентом 27-летнего серба. Отмечается, что рассматривается вариант с арендой Спайича.

Ранее главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат в интервью FOX Sports рассказал, что Спайич прибудет в понедельник в Роттердам.

Напомним, Спайич перешел в «Краснодар» летом 2018 года из «Андерлехта» за шесть миллионов евро. В составе российского клуба центральный защитник провел 65 матчей.

Отметим, в начале августа стало известно, что бывший нападающий сборной Нидерландов по футболу Робин Ван Перси стал одним из тренеров голландского «Фейенорда». Ван Перси будет помогать главному тренеру Дику Адвокаату готовить игроков атаки клуба.