Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов заключил соглашение с промоушеном из Австралии Arena Fight Championship.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, контракт подписан на один поединок. Отмечается, бой состоится 12 декабря в Марселе, а соперником Лобова станет француз Ильес Джирун, который одержал 17 побед и потерпел шесть поражений. Лобов же 13 раз победил, 15 раз проиграл, один раз его бой завершился ничьей, еще один бой был признан несостоявшимся

Напомним, что Артем Лобов не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года. После ухода из UFC он подписал контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC, где выиграл два поединка из трех. Единогласным решением судей он победил Джейсона Найта и Поли Малиньяджи, а затем в реванше нокаутом уступил Найту.