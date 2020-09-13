Стало известно об обострившейся травме спины Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла идеально исполнить программу на контрольных прокатах из-за обострившейся травмы спины.

Об этом сообщила журналист RT Елена Войцеховская. По ее словам, из-за этого заметно пострадало качество всех вращений, а очень мощную по замыслу программу Медведевой «Маскарад» сильно обесцветило черное тренировочное трико, которое фигуристке пришлось надеть, потому что костюм к началу прокатов оказался просто не готов.

Напомним, короткая программа состоялась вчера, 12 сентября. Произвольная программа в московском дворце спорта «Мегаспорт» будет проходить в воскресенье.

Свои новые произвольные программы представят Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Алена Косторная с ПП снялась.