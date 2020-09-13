Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко рассказал о снятии Алёны Косторной с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

По словам Плющенко, произвольная программа у Косторной еще сырая, поэтому на прокатах катали только короткую. Он отметил, подготовить и показать обе программы за такой короткий срок нереально.

Плющенко добавил, произвольную программу Косторной ставит Ше-Линн Бурн по скайпу. Тренер рассказал, что это была его идея попробовать с Ше-Линн, с которой он знаком очень давно.

«Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, поставила и поработала в Москве, но из-за пандемии не получилось, пришлось начать постановку дистанционно. Думаю, когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно», — сказал Плющенко, слова которого приводит сайт ФФККР.

Ранее Алена Косторная прокомментировала свое выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.