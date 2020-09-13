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  • 11:22,  13 сентября 2020
ФК "Зенит"
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Де Пауль отклонил предложение «Зенита», им интересуются «Ювентус» и «Наполи»

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Фото: ФК "Зенит"

Аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль отклонил предложение, поступившее ему от петербургского «Зенита».

Об этом сообщает Сalciomercato. По информации источника, в ожидании предложения от «Ювентуса» или «Наполи» 26-летний футболист решил отказаться от предложения сине-бело-голубых. Отмечается, «Удинезе» оценивает своего полузащитника в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Де Пауль провел 34 матча в составе удинцев, отметился семью забитыми голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения полузащитника «Кальяри» и сборной Хрватии Марко Рога, а также не смог осуществить трансфер Кристиана Эриксена из «Интера», слухи о котором, правда, опроверг генеральный директор клуба Александр Медведев.

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