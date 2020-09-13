Российский чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев получил травму во время одной из спарринг-тренировок.

Об этом сообщает Boxing Scene. По информации источника, россиянин сломал ребро, что помешает ему выступить в следующем поединке. Ожидается, что бой с Адамом Дайнесом пройдет до конца года.

Бетербиев в последний раз в октябре 2019 года нокаутировал Александра Гвоздика в объединительном поединке и забрал у него пояс WBC.

Напомним, ранее поединок Артура Бетербиева против представителя Германии Адама Дайнеса был запланирован на 23 октября в Москве. Изначально Бетербиев должен был 28 марта в Канаде провести защиту пояса IBF против китайца Мэна Фаньлуна, но бой сорвался из-за пандемии коронавируса