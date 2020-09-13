Агент полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева Хинес Карвахаль прокомментировал информацию о том, что клуб попросил его найти россиянину новую команду до 5 октября.

«Валенсия» хочет расстаться с Денисом? Это неправда», — сказал Карвахаль, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до июня 2022 года.

Напомним, Черышев является воспитанником мадридского «Реала». В «Валенсию» он перебрался летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. В прошлом сезоне «летучие мыши» выкупили Черышева. Сумма перехода составила шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне российский футболист сыграл 24 матча в испанской Примере, забил один гол и отдал две голевые передачи.