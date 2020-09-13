Предыдущий сезон для одной из самых медийных команд в регионе прошёл несколько противоречиво. В течение этих месяцев болельщиков «медведей» ждали как достойные победы, так и обидные поражения. Вспомним одного из трёх игроков на 1-й позиции, участвовавших в жизни коллектива в течение этого сезона.

Егор «Epileptick1d» Григоренко

Лучшие герои: Phantom Lancer и Gyrocopter

Практически год назад 29 сентября миру предстал обновлённый состав Virtus.pro с новым игроком для комьюнити Егором «Epileptick1d» Григоренко. Молодой игрок является выходцем из высокорейтинговых игр паблика без профессиональной истории в других командах.

Общество неоднозначно восприняло такой анонс, однако у менеджмента организации был однозначный ответ. Их главным аргументом являлась мысль, что игрок, который знает «как правильно жать кнопки», но без соревновательного опыта лучше остальных, потому что на нём нет груза опыта, сформированного в других командах.

Игрок, по сути, являлся чистым листом бумаги, куда можно было записать правильные мысли. Этот ответ удовлетворил фанатов, и они стали терпеливо ждать и следить за результатами любимой команды.

Результаты не заставили себя долго ждать, 30 ноября российский коллектив без шансов обыграл все команды на Parimatch League, обыграв в гранд-финале HellRaisers со счётом 3:0 и забрав себе 40 000 долларов призовых.

Однако организация ставила себе цели более глобальные, ведь в прошлом сезоне Virtus.pro были одной из лучших команд на мировой арене.

ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational в Сингапуре прошёл для «мишек» очень обидно. После неудачного группового этапа коллектив шёл по нижней сетке и проиграли в обидном поражении против Alliance со счётом 2:1 и заняли 5-6 место. На другом международном турнире у команды были схожие проблемы и коллектив остановился на тех же местах.

Несмотря на великолепную игру на Phantom Lancer Егора преследовало жуткое давление на важных официальных матчах, и он был не в состоянии показывать свою лучшую игру. В одном из интервью Resolut1on, тиммейт Epileptick1d, высказался о том, что Егор до сих пор остался «пабером» и предпочитает сыграть больше рейтинговых игр, чем разобраться в командой игре.

Эксперты считают, что именно это и стало камнем преткновения и коллектив разошёлся по разным дорогам. У Егора был очень маленький пул героев и у тиммейтов появлялись вопросы, касательно итембилдов и поведения на карте, когда он играл не на «своих» героях.

Несмотря на то, что Егор и Virtus.pro не нашли общий язык на уровне основного состава, организация приняла решение открыть юниорскую команду VP.Prodigy, где Epileptick1d уже раскрылся на все 100%.