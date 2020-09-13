Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован за поведение в первом сете полуфинального матча Открытого чемпионата США против австрийца Доминика Тима.

Об этом сообщает журналист Рави Убха в своем Twitter. По его информации, штраф составил три тысячи долларов.

Напомним, россиянин начал спорить с арбитром после после обмена ударами на счете 30:40. Медведев попросил у рефери на вышке повтор своей подачи, так как решил, что мяч ушел в аут, и ему нужно выполнить вторую подачу. Арбитр отказал, потому что Даниил попросил об этом слишком поздно.

Российский теннисист стал и дальше спорить с судьей и супервайзером. В ходе спора он пошел на половину корта соперника, чтобы показать след от мяча, за что получил предупреждение.