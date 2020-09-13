Бывший полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может стать футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает FcInterNews.it со ссылкой на Corriere dello Sport. По информации источника, петербуржц заинтересованы в 27-летнем португальце. Кроме того, полузащитником интересуются испанские клубы.

Отмечается, что Мариу не входит в планы нерадзурри, поэтому португалец не станет возвращаться в Милан и будет находиться в Португалии до тех пор, пока не станет известен клуб, в котором он продолжит карьеру.

В прошлом сезоне Мариу провел 18 матчей в составе «Локомотива» в российской премьер-лиге, забил один мяч и сделал пять результативных передач.