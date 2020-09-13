Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко поделился мнением о короткой программе Михаила Коляды.

По словам Плющенко, Коляда здорово откатал короткую программу, так как Мишин поменял ему скоростной режим. Тренер отметил, раньше, когда Коляда катался, он набирал сумасшедшую скорость и очень высоко прыгал, но сейчас все подконтрольно. Плющенко добавил, речь о правильной скорости, прыжках на оси, на правой ноге, Коляда никуда не вылетает, спиной не скачет, сразу пошло грамотное катание.

Специалист подчеркнул, что короткая программа Коляды ему очень понравилась.

«Я еще пять лет назад говорил — надо переводить его к Алексею Николаевичу, и будет результат. Он в Питере, Миша в Питере, но ничего — время есть. Я закончил карьеру в 31 год, думаю, этого никто больше не повторит — это очень тяжело. Но у Миши все еще впереди, это точно», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, что Михаил Коляда пропустил прошлый сезон из-за обострения хронического синусита.