Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко выступил за разрешение четверных прыжков в короткой программе.

По мнению Плющенко, обязательно нужно, чтобы ISU разрешил четверные прыжки в короткой программе. Тренер не понимает, почему женщинам нельзя прыгать четверные, если это можно делать мужчинам. По словам Плющенко, это неравные условия, особенно в наше время. Специалист настоятельно попросил рассмотреть, чтобы четверные прыжки включали в короткие программы.

«Я понимаю, почему это делается, но это все-таки спорт. Потом это искусство, но это прежде всего спорт. И ущемлять права женщин нельзя, и они меня в этом поддержат, я уверен», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует разрешать исполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин.