Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко рассказал, как будет выглядеть произвольная программа Александры Трусовой.

По словам Плющенко, Трусова будет делать в произвольной программе три четверных прыжка: четверной лутц, два четверных тулупа. Он отметил, у фигуристки очень сложная и насыщенная программа: тройной лутц, тройной риттбергер, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Тренер добавил, что это мощная программа, где она совершенно в новом образе, а короткая программа — лирическая, драматичная, более мягкая, красивая и про чувства.

«Произвольная программа из «Ромео и Джульетты», но она не катает ни Ромео, ни Джульетту, она катает судьбу двух этих молодых людей, их переживания, их чувства, когда они встречаются, когда им запрещают встречаться», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Александра Трусова призналась, что чувствует процесс обновления, тренируясь в группе Евгения Плющенко.