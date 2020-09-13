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  • 14:03,  13 сентября 2020
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Медведев: Есть вероятность, что Кузяев останется в «Зените»

Медведев: Есть вероятность, что Кузяев останется в «Зените»
Далер Кузяев. Фото: fc-zenit.ru

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев не исключил, что российский полузащитник Далер Кузяев продолжит карьеру в стане сине-бело-голубых.

«Мы продолжаем переговоры. Есть вероятность, что он останется в «Зените», – сказал Медведев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, с 2017 по 2020 год Далер Кузяев выступал за петербургский «Зенит» В прошлом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 20 матчей и сделал 2 голевых передачи. По окончании контракта футболист не стал продлевать соглашение, предпочтя заняться поиском вариантов в Европе.

Сообщалось, что игроком интересуются немецкий «Хоффенхайм», французский «Марсель», испанский «Алавес» и английский «Саутгемптон». Кроме того, россиянин интересен московским «Спартаку» и «Локомотиву».

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