Президент UFC Дана Уайт сообщил, что Тони Фергюсон выступит на турнире 24 октября, несмотря на отказ от боя Дастина Порье.

«Мы не пытаемся спасти поединок Фергюсон – Порье. Мы устроим для Тони другой бой. Он выступит на UFC 254», – сказал Уайт, слова которого приводит Lowkickmma.

Ранее стало известно, что Дастин Порье отказался от боя с Фергюсоном из-за маленького гонорара.

Напомним, Фергюсон в последнем поединке проиграл нокаутом Джастину Гэтжи, который получил право оспорить титул легкого веса в бою с Хабибом Нурмагомедовым 24 октября. Порье победил решением судей Дэна Хукера на UFC on ESPN 12.

Ранее Дана Уайт рассказал, какой будущий поединок промоушена он считает боем года.