Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Мохаммед Рабиу может стать футболистом «Тамбова».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, переговоры с 30-летним ганским опорником находятся в завершающей стадии.

Отметим, Рабиу является свободным агентом после ухода из «Парижа», в составе которого он в прошлом сезоне провел 14 встреч во французской Лиге 2 и отметился одним мячом.

В российской премьер-лиге Мохаммед Рабиу выступал в составе краснодарской «Кубани», махачкалинском «Анжи» и самарских «Крыльях Советов».

В активе Рабиу 31 матч за сборную Ганы, в составе которой он становился Кубка Африки 2015 года.

Ранее стало известно, что полузащитник люксембургского «Прогреса» Себастьян Тилль продолжит карьеру в «Тамбове».