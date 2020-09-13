Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что решение о будущем главного тренера «Химок» Дмитрия Гунько будет принято во вторник.

По словам Терюшкова, информация о том, чторешение об увольнении тренера и смене руководства уже принято — это вброс и неправда. Он отметил, во вторник будет собрание, на котором руководство выслушает тренерский штаб.

«Нас крайне не устраивают результаты команды. После собрания мы примем решение о продолжении сотрудничества с главным тренером команды или о его прекращении. На данный момент решения нет», — сказал Терюшков, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в начале августа «Химки» возглавлил главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько. Ранее «Химки» объявили об увольнении Сергея Юрана, который заявлял, что его отставка связана со «Спартаком».