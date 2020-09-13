Миранчук тренируется в «Аталанте» по индивидуальной программе

Российский полузащитник бергамской «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает восстанавливаться после травмы.
Как сообщает Metaratings, в данный момент Миранчук тренируется на базе клуба из Бергамо по индивидуальной программе.
Отметим, 24-летний россиянин получил повреждение еще будучи футболистом «Локомотива». У игрока была диагностирована травма задней поверхности бедра, точный срок восстановления в строй пока неизвестен.
В составе «Локомотива» Алексей Миранчук сыграл 228 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 45 результативных передач.
Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.
Ранее Миранчук рассказал, что хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди звал его в туринскую команду.
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