Миранчук тренируется в «Аталанте» по индивидуальной программе

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.

Ранее Миранчук рассказал, что хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди звал его в туринскую команду.