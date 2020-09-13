Затянувшиеся онлайн-турниры надоели не только зрителям, но и профессиональным игрокам. Многие игроки уже не раз высказывались в твиттере на счёт однотипности турниров. «Крик души» Александра s1mple Костылева демонстрирует всю тяжесть сложившейся ситуации. LAN-турниров не было уже больше шести месяцев, и Александр очень сильно скучает по ним.

«Проведите для нас LAN-турнир, где будет куча зрителей и профессиональных игроков, которых я знаю. Как можно скорее, это теперь моё следующее желание. Я действительно хочу прочувствовать вновь эти мурашки перед выходом на сцену. Скоро мы все будем наслаждаться этим!» — высказался Александр s1mple Костылев в своём твиттере.

На прошлой неделе 9 сентября Valve совместно с турнирным оператором ESL отменили грядущий Мейджор ESL One Rio 2020 по известным причинам. Ближайшим LAN-турниром после пандемии станет Intel Extreme Masters Global Challenge 2020, который состоится с 15 по 20 декабря в Кёльне. Восемь приглашённых команд разыграют между собой 500 тыс. долларов.