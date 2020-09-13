Агент нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме Адриан Дюран отреагировал на информацию о том, что футболист находится в шорт-листе московского «Локомотива».

«В «Локомотиве» знают, что игрок не заинтересован играть в России. Он хочет в Испанию, Англию или Францию. Деньги могут что-то изменить? Нет, мы даже отказали клубу из Китая. Нсаме не заинтересован в деньгах», — сказал Дюран, слова которого приводит Sport24.

В прошлом сезоне 27-летний Нсаме отыграл 40 матчей в различных турнирах и стал автором 35 голов. Также футболист провел одну встречу за сборную Камеруна. В декабре прошлого года игроком интересовался «Краснодар».

Ранее уже сообщалось, что Жан-Пьер Нсаме входит в сферу интересов московского «Локомотива» — на тот момент камерунец был запасным вариантом на случай, если не удастся подписать Александра Кокорина.