Жулин раскритиковал Косторную за слова о Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о короткой программе Алены Косторной и ее словах в адрес Этери Тутберидзе.

«Было видно по короткой программе, что она не совсем в форме. Поэтому, видимо, Косторная и снялась, чтобы не показывать себя в непристойном виде. Что касается её заявления по Тутберидзе, то, на мой взгляд, лучше доказывать на льду, чем языком», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Алена Косторная дала первый комментарий на тему своего ухода из группы Этери Тутберидзе. Летом 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко.