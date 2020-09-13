Жулин раскритиковал Косторную за слова о Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о короткой программе Алены Косторной и ее словах в адрес Этери Тутберидзе.
«Было видно по короткой программе, что она не совсем в форме. Поэтому, видимо, Косторная и снялась, чтобы не показывать себя в непристойном виде. Что касается её заявления по Тутберидзе, то, на мой взгляд, лучше доказывать на льду, чем языком», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».
Ранее Алена Косторная дала первый комментарий на тему своего ухода из группы Этери Тутберидзе. Летом 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко.
Напомним, о переходе Косторной стало известно 31 июля, об этом рассказала Тутберидзе у себя в социальных сетях. По словам тренера, Алена не согласовала свое решение, а просто поставила команду перед фактом. Так как трансферное окно закрылось 31 мая, её переход в группу Плющенко еще не оформлен официально.
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