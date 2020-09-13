Туринский «Ювентус» в товарищеском матче одержал разгромную победу над «Новарой» со счетом 5:0.

В составе «Старой синьоры» по мячу забили Криштиану Роналду, Аарон Рэмзи, Марко Пьяца, а также Маноло Портанова, который сумел оформить дубль.

Эта встреча стала первой для Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».

20 сентября «Ювентус» в первом туре итальянской Серии А сыграет на своем поле с «Сампдорией».

Ранее «Ювентус» на своем официальном сайте огласил список тренеров, которые войдут в тренерский штаб нового наставника туринской команды Андреа Пирло.

Сообщается, что ассистентом Пирло назначен хорват Игор Тудор, выступавший в Турине с 1998 по 2005 год. Кроме того, тренерский штаб «Ювентуса» пополнили Роберто Баронио и Антонио Гальярди. За физическую готовность футболистов будет отвечать Паоло Бертелли, а тренировать вратарей Клаудио Филиппи.