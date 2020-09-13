Агент Сейду Думбия Адриан Дюран рассказал о возможном новом клубе своего клиента.

По словам Дюрана, Думбия хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. Агент отметил, он смотрит РПЛ, и уверен, что ивуариец может там играть, однако Дюран даже не говорил с клубами РПЛ о деньгах, потому что они прямо ответили, что Думбия стар.

«Если один из российских клубов проснется, то есть шанс, что Россия будет для него приоритетом. Он влюблен в Москву. Тем не менее у нас уже есть предложения из Италии, Испании и Турции», — сказал Дюран, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Думбия провел в ЦСКА четыре года, а также возвращался в аренду в 2015 году. За команду форвард провел 150 матчей и забил 95 мячей.