Бетербиев о травме: Постараюсь вернуться на ринг до конца года

Российский чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о травме, полученной на тренировке.

По словам Бетербиева, на сборе в Кисловодске он получил повреждение ребра, поэтому теперь его следующий бой откладывается.

«Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья!» – написал Бетербиев в своем Instagram.