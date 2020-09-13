Бетербиев о травме: Постараюсь вернуться на ринг до конца года

Российский чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о травме, полученной на тренировке.
По словам Бетербиева, на сборе в Кисловодске он получил повреждение ребра, поэтому теперь его следующий бой откладывается.
«Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья!» – написал Бетербиев в своем Instagram.
Напомним, ранее поединок Артура Бетербиева против представителя Германии Адама Дайнеса был запланирован на 23 октября в Москве. Изначально Бетербиев должен был 28 марта в Канаде провести защиту пояса IBF против китайца Мэна Фаньлуна, но бой сорвался из-за пандемии коронавируса.
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