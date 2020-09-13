Китайская стриминговая площадка HUYA и украинский клуб Natus Vincere заключили эксклюзивное партнёрство на территории Китая. На сервисе можно будет следить за стримами участников из основного состава Рождённых Побеждать по CS:GO и двух юниоров Topa и Aunkere.

СЕО NAVI рассказал о том, что переговоры начались достаточно давно и что он рад выходу азиатскую аудиторию, переживающую за судьбу NAVI.

«Переговоры с HUYA начались давно и я рад, что сегодня они успешно завершились. Мы начинаем партнерство, которое позволит NAVI выйти на самую большую и, что важнее, самую активную аудиторию в мире. Круто, что NAVI становятся еще ближе и открытее для азиатских фанатов нашего клуба», — поделился Евгений Золотарёв.

Возможно, жители других регионов не знакомы с стриминговым сервисом HUYA, однако именно он являются лидерам рынка и собирает вокруг себя самую активную геймерскую аудиторию.

Некоторое время назад о сотрудничестве с HUYA объявили Team Liquid, Team Secret и Dignitas.