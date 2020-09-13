Болельщики российской фигуристки Евгении Медведевой подготовили большой баннер к выступлению спортсменки на контрольных прокатах.

Баннер поднимут сразу после произвольной программы фигуристки. Этот баннер станет самым большим в истории группы поддержки Медведевой.

«Хотели сделать что-то прикольное. Как в прошлом году, когда у нас был большой баннер, который очень понравился самой Жене, она ярко на него отреагировала. В этот раз места у нас больше, поэтому и баннер на арене можно сделать больших размеров. Примерный размер — 13 на 3 метров. В прошлом году был 10 на 2,5», — рассказали фанаты фигуристки, слова которых приводит Sport24.

Отметим, на плакате будут распечатаны фото Медведевой и подпись «Женю не остановить».