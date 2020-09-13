Петербургский СКА сегодня, 13 сентября, сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоится в Петербурге на арене «Ледового дворца». Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Отметим, эти команды уже встречались в текущем розыгрыше КХЛ, встречу в Нижнекамске выиграл СКА со счетом 2:1. В прошлом сезоне две победы в регулярном чемпионате одержал «Нефтехимик», в Петербурге вырвав очки лишь в серии буллитов.

В предыдущем туре регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 4:2. «Нефтехимик» потерпел поражение от «Йокерита» со счетом 6:0.