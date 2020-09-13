Российский фигурист, призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда высказался о дебюте своей новой произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Слова Коляды цитирует портал РИА Новости. По мнению фигуриста, с приходом к Алексею Мишина он чуть корректировал прыжковую технику, поскольку она с ним уже 20 лет и поменять ее совсем нельзя.

Фигурист отметил, что имеет представление образа, и он старается передать в программе все, что чувствует.

«Каждый зритель пусть интерпретирует по-своему. Я не катаю прямо его (Нуреева) от и до. У меня немножко другая интерпретация его образа», — заключил Коляда.

Также фигурист отметил, что лучшее интервью — это молчание, так говорит его тренер. «Почему? А вы у него спросите», — сказал Коляда журналистам.