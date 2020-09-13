Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин высказался по поводу своего выступления в произвольной программе на контрольных прокатах.

Слова Самарина цитирует портал РИА Новости.

«Сейчас получился относительный макетик, но основная задача стояла на прокатах — почувствовать себя и вернуть «жилку», соревновательное чувство. Это была тренировка», — отметил фигурист, добавив, что сейчас перед ним стоит задача подготовиться к первому этапу Кубка России.

Первый этап кубка России по фигурному катанию начнется уже 17 сентября, его примет город Сызрань.

Напомним, Александр Самарин исполнил произвольную программу под трек Джонатана Руа «Keeping Me Alive», в самом начале программы фигурист допустил досадное падение с четверного флипа.