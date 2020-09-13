Российская фигуристка, чемпионка Европы Софья Самодурова не выступит с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Как стало известно Sports.ru, спортсменка снялась с произвольной программы из-за простуды.

В короткой программе Самодурова выступала, продемонстрировав новую постановку под композицию коллектива Apollo 440 «The Man With The Harmonica».

Сегодня утром стало известно, что произвольную программу не покажет Алена Косторная: постановка еще не готова до конца.

Таким образом, на контрольных прокатах с произвольной программой выступят лишь пять фигуристок-одиночниц Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.