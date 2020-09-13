Волгоградский «Ротор» и «Краснодар» не сыграют матч 7-го тура Российской Премьер-лиги сегодня, 13 сентября, из-за массового заражения коронавирусом среди игроков команды хозяев.

Матч должен был состояться на «Волгоград-Арене».

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление оперштаба.

Вчера, 12 сентября, в «Роторе» было выявлено 7 положительных тестов на коронавирус, заболевших изолировали от команды, а затем на следующий день провели повторное тестирование. По его итогам было обнаружено еще три заболевших коронавирусом среди команды и персонала.

Оперштаб сообщает, что официально игра не состоится в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча.