Российские фигуристы, чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о своем выступлении в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Слова фигуристов цитирует портал РИА Новости. По мнению Козловского, сегодняшний их прокат произвольной программы был сконцентрированным и собранным, достаточно рабочим.

«Мы стремимся к тому, чтобы кататься раскрепощенно и максимально свободно», — заявил Козловский.

В ответ на вопрос журналистов о том, как на их прокат повлиял отказ от выступления Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, Бойкова отметила, что нет незаменимых людей что в парном катании, что во всей сборной России по фигурному катанию. «У нас сильная и взаимозаменимая сборная», — сказал Козловский.