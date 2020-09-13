Период онлайн-турниров, мягко говоря, затянулся, об этом твердит каждый первый комментатор, аналитик и игрок. И у них есть мотивы говорить об этом. Разберёмся, как в последнее время изменился киберспорт.

Период пандемии задел практически каждую сферу жизни обычного человека, закрытие магазинов, всеобщая изоляция и прочее. Также пострадал классический спорт, его фанаты надолго забыли рёв трибун и общее настроение праздника на стадионах.

Однако лучше всего в этот период повёл себя киберспорт. Игроки, которые итак привыкли сидеть за компьютерами по 8-10 часов в сутки, просто перенеслись в баталии, не выходя из дома и всем в первое время было по душе такое времяпрепровождение.

Обилие онлайн-турниров по каждой дисциплине дали возможность тир-2 и тир-3 командам выстрелить и начать обыгрывать грандов сцены, ввиду отсутствия внешнего давления, которое есть на LAN-ивентах. Турнирные операторы получали больше зрителей, а сами зрители разнообразный контент.

Шли месяцы, а ситуация не прояснялась. Турниры шли один за одним, и зрители следили за одними и теми же командами, которые начали играть всё хуже и хуже. Причина этого достаточно очевидна — нет смысла бежать марафон, если не знаешь, куда ты бежишь.

Все ключевые и важные события, такие как Мейджор в CS:GO и The International по Dota 2 были отменены и практически все команды позволили себе расслабиться и уехать в отпуска.

Когда нет никакой цели на ближайшее время, волей-неволей, начинаешь расслабляться на тренировках и это приводит к закономерному результату.

Именно все эти факторы сошлись в одной точке в начале этой осени и множество игроков, включая лучшего игрока мира по версии HLTV Александра s1mple Костылева, высказали свою обречённость на счёт киберспортивной сцены текущих дней.

Вот тут то, волею удачного стечения обстоятельств, и по CS:GO и по Dota 2 были анонсированы LAN-турниры, которые пройдут в ближайшее время. В Доте уже в течение месяца состоится китайская лига, а в КС в конце этого года 8 лучших команд поборются за 500 000 долларов.

Киберспортивный мир затаил дыхание и с нетерпением ждёт грядущих турниров.