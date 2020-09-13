Петербургский СКА завершил первый период матча с нижнекамским «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

На 7-й минуте счет в матче был открыт. Это сделал нападающий СКА Антон Бурдасов, авторами голевых передач стали Владимир Ткачев и Миро Аалтонен.

В составе СКА за весь период было четыре удаления. По две минуты штрафа получили Артем Швец-Роговой, Василий Подколзин и Антон Белов. Также хоккеисты СКА получили командный штраф в 2 минуты за нарушение численного состава.

Первая встреча с «Нефтехимиком» в этом сезоне завершилась победой СКА. Игру в Нижнекамске в начале сентября подопечные Валерия Брагина завершили со счетом 2:1.