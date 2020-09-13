Российская фигуристка Александра Трусова исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию во дворце спорта «Мегаспорт».

Спортсменка исполняла программу под музыку из различных экранизаций пьесы, а также из балета «Ромео и Джульетта». Костюм для программы пока не готов.

В прыжковой части Трусова планировала исполнить три четверных прыжка: один четверной лутц и два четверных тулупа. Лутц фигуристка не приземлила, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа прыгнула чисто. Сольный четверной тулуп у фигуристки вышел с помаркой на приземлении, она коснулась рукой льда.

Все остальные прыжки были и исполнены чисто.

Следующей на лед выйдет Камила Валиева, всего в женской произвольной программе выступит пять спортсменок, поскольку Алена Косторная снялась со второго дня прокатов из-за неготовности произвольной программы, а Софья Самодурова — из-за простуды.