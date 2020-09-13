Российская фигуристка Камила Валиева исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию во дворце спорта «Мегаспорт».

Спортсменка исполняла программу под музыку «Болеро» Мориса Равеля. Фигуристка исполняла программу в черном соревновательном комбинезоне.

В прыжковой части Валиева исполнила каскад из четверного тулупа и двйного тулупа чисто, а с сольного четверного тулупа упала на лед. Остальные элементы фигуристка приземлила без падений, однако совершила несколько помарок на прыжках, в частности, на ойлерном каскаде.

Следующей на лед выйдет Елизавета Туктамышева.

Всего в женской произвольной программе выступит пять спортсменок, поскольку Алена Косторная снялась со второго дня прокатов из-за неготовности произвольной программы, а Софья Самодурова — из-за простуды.