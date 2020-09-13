Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию во дворце спорта «Мегаспорт».

Спортсменка исполняла программу под музыку композитора Бхимы Юнусова «Хроники заводной птицы». Фигуристка исполнила программу уже в соревновательном костюме.

В прыжковой части Туктамышева упала с сольного тройного акселя, а в каскаде прыгнула лишь двойной аксель с двойным тулупом. Остальные прыжки фигуристка исполнила без падений.

Следующей на лед выйдет подопечная Этеи Тутберидзе Анна Щербакова.

Всего в женской произвольной программе выступит пять спортсменок, поскольку Алена Косторная снялась со второго дня прокатов из-за неготовности произвольной программы, а Софья Самодурова — из-за простуды.