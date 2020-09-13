Российская фигуристка, двукратная чемпионка страны Анна Щербакова исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию во дворце спорта «Мегаспорт».

Фигуристка представила программу уже в соревновательном платье.

В прыжковой части Анна Щербакова упала с четверного лутца, однако остальные элементы исполнила без падений, в частности, каскад флип-ойлер-сальхов и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Следующей на лед выйдет Евгения Медведева, она будет закрывать прокаты.

Всего в женской произвольной программе выступит пять спортсменок, поскольку Алена Косторная снялась со второго дня прокатов из-за неготовности произвольной программы, а Софья Самодурова — из-за простуды.