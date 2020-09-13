Российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию во дворце спорта «Мегаспорт».

Спортсменка исполняла программу под музыку из Цирка дю Солей — Alegria. Соревновательный костюм Евгении пока не готов.

В прыжковой части Медведева исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, затем упала с тройного лутца и не исполнила двойной аксель, хотя заходила на него. Также фигуристка чисто прыгнула каскад с тройным риттбергером и сольный тройной риттбергер. На второй тройной лутц фигуристка зашла, но прыгнула только одинарный.

Алена Косторная снялась со второго дня прокатов из-за неготовности произвольной программы, а Софья Самодурова — из-за простуды.