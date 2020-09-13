Московский ЦСКА начал встречу со «Спартаком» в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Отметим, гостевого сектора на дерби нет, поэтому на матче запрещено появляться в красно-белой атрибутике в связи с соображениями безопасности.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин восстановился от травмы и попал в заявку на матч против ЦСКА, однако он начал матч на скамейке запасных и может усилить игру команды во втором тайме.

Главный арбитр встречи — Сергей Карасев, ему на линиях будут помогать ассистенты Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр встречи — Анатолий Жабченко.

Сейчас «Спартак» идет в лидерах чемпионата России по футболу: команда Доменико Тедеско набрала 14 очков за первые 6 туров РПЛ.