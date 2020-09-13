Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Тосканы, очередном этапе чемпионата Формулы-1.

Соревнования прошли на автодроме в Муджелло, Италия, Хэмилтон первым преодолел дистанцию в 59 кругов.

Второе место в гонке занял партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас, уступив на финише 4,8 секунды. Третье место у пилота «Ред Булла» Александра Албона, он проиграл 8,064 секунды.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят пришел к финишу седьмым, проиграв 21,756 секунды, его партнер по команде Пьер Гасли сошел с трассы и не завершил гонку.

Восемь пилотов в общей сложности по ходу гонки сошли с дистанции, помимо Гасли гонку не завершили Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»), Эстебан Окон («Рено»), Николас Латифи («Уильямс»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Карлос Сайнс («Макларен»)